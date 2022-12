Tre persone sono state uccise ed altre quattro ferite gravemente a colpi d’arma da fuoco, esplosi da un uomo questa mattina in un bar di Fidene, a Roma.

Di Marco Spartà

11 dicembre 2022

Orrore in mattinata: uomo uccide tre persone durante la riunione di condominio

Sparatoria questa mattina in un bar di Fidene, quartiere di Roma. Secondo le prime informazioni, un uomo, che si trovava all’interno per una riunione condominiale, avrebbe estratto un’arma e sparato contro alcuni presenti.

Il bilancio è di tre morti e quattro feriti gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri. Ancora da stabilire la dinamica precisa dei fatti e le ragioni che avrebbero spinto l’uomo a sparare contro le vittime.

Fidene, sparatoria durante una riunione di condominio al bar: tre morti e quattro feriti gravi

Terrore questa mattina, domenica 11 dicembre, nel quartiere Fidene di Roma, dove tre persone – un uomo e due donne – sono state assassinate ed altre quattro ferite a colpi d’arma da fuoco.

La tragedia si sarebbe consumata nel gazebo di un bar, sito in via Monte Giberto, dove pare fosse in corso una riunione di condominio. Per cause ancora da chiarire, come riferiscono i colleghi di Roma Today, uno dei partecipanti avrebbe impugnato una pistola e cominciato a sparare contro gli altri presenti. Una pioggia di proiettili che ha colpito sette persone, prima che gli altri partecipanti riuscissero a bloccarlo e disarmarlo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse ambulanze e le pattuglie dei carabinieri. Nulla da fare per due donne ed un uomo, rimasti uccisi nella sparatoria. Altre quatto persone, scrive la redazione di Roma Today, sono state trasportate d’urgenza presso alcuni ospedali della Capitale, dove ora si trovano ricoverate in gravi condizioni. In ospedale anche un’altra persona, colta da un malore dopo aver assistito alla terrificante scena.

Oltre ai soccorsi sono arrivati anche i carabinieri di Roma e gli uomini della Scientifica a cui sono affidati gli accertamenti e le indagini per stabilire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto. Determinanti potrebbero risultare le testimonianze dei presenti.