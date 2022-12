Un ragazzo di 19 anni è morto ieri mattina all’ospedale di Padova, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni dopo essere caduto dalle scale del palazzo in cui abitava.

Di Marco Spartà

11 dicembre 2022

Cade dalle scale del suo palazzo: Simone muore a 19 anni

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 19 anni che nei giorni scorsi era caduto dalla tromba delle scale del palazzo in cui abitava a Padova. Il giovane sarebbe precipitato da un’altezza di circa dieci metri, prima di finire al suolo.

Allertati dai vicini di casa, sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno prestato le prime cure al 19enne e lo hanno trasportato in ospedale, dove è rimasto ricoverato per cinque giorni prima del tragico epilogo: inutili i tentativi di tenerlo in vita.

Padova, precipita dalla tromba delle scale: ragazzo di 19 anni muore dopo cinque giorni di agonia

È morto ieri mattina, sabato 10 dicembre, Simone Ponzoni, 19enne residente a Padova che da giorni si trovava ricoverato in ospedale.

Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, riporta la redazione di Leggo, lo scorso 5 dicembre, stava rientrando nell’appartamento dove viveva con il padre, che non era in casa, in un condominio nel quartiere Armistizio. Dopo aver bussato ad alcuni vicini di casa, il 19enne, che pare fosse senza chiavi, per cause ancora da determinare, è caduto dalla tromba delle scale: un volo di circa dieci metri prima di schiantarsi al suolo. Gli stessi vicini, sentendo il tonfo, hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

Presso il palazzo è arrivato un equipaggio del 118. I sanitari, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato d’urgenza Simone in ospedale, dove è arrivato in condizioni critiche. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare: a cinque giorni di distanza dal ricovero, il suo cuore ha smesso di battere per sempre a causa delle gravissime lesioni riportate.

Sul posto è arrivata la Polizia che ha effettuato i rilievi del caso per chiarire come la vittima possa essere caduta dalle scale. Non è chiaro, difatti, se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. Da quanto emerso, scrivono i colleghi di Leggo, pare che il 19enne stesse attraversando un periodo difficile per problemi personali.