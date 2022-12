Un uomo di 49 anni è morto questa mattina a Gravina di Catania in un tragico incidente in scooter. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

11 dicembre 2022

Incidente mortale all’alba: morto un uomo di 49 anni

Si è schiantato contro un’auto parcheggiata mentre era in sella al suo scooter. Così ha perso la vita alle prime luci dell’alba di oggi un uomo di 49 anni: il tragico sinistro a Gravina di Catania, comune dell’hinterland catanese.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare la morte dello scooterista, che sarebbe sopraggiunta sul colpo subito dopo il violentissimo impatto. I rilievi, per determinare la dinamica, sono stati affidati ai carabinieri.

Gravina di Catania, scooter si schianta contro un’auto in sosta: morto un uomo di 49 anni

Incidente mortale all’alba di questa mattina, domenica 11 dicembre, a Gravina, centro della provincia di Catania. La vittima è un uomo di 49 anni residente a Mascalucia.

L’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, stava percorrendo via Aldo Moro in sella al suo scooter, un Honda Sh 300. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, riportano alcune fonti locali tra cui NewSicilia, il 49enne avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote che, dopo aver sbandato, è finito contro una vettura parcheggiata al bordo della carreggiata. Un impatto molto violento che ha sbalzato dalla sella dello scooter la vittima che ha poi battuto la testa sull’asfalto.

In pochi minuti, sul posto è stata inviata l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno provato disperatamente a rianimare il 49enne, ma ogni tentativo non è valso a nulla: alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso. Fatali i traumi riportati nel sinistro.

A condurre i rilievi, utili per ricostruire le cause del tragico incidente, i carabinieri della stazione locali accorsi sul posto. Tra le ipotesi al vaglio, riferisce NewSicilia, quella secondo la quale a far perdere il controllo dello scooter alla vittima siano stati dei lavori in corso sulla strada che l’uomo avrebbe visto solo prima di sbandare.