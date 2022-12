Una donna di 34 anni, madre di una bambina di tre anni, dopo un incidente stradale avvenuto nella notte a Precenicco (Udine). Ferito gravemente un ragazzo.

Di Marco Spartà

11 dicembre 2022

Auto contro un palo a Precenicco: morta giovane madre

Ha lottato tra la vita e la morte per alcune ore, poi è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale. Questo il tragico destino di una giovane donna di 34 anni che si è spenta la scorsa notte all’ospedale di Udine.

La 34enne, madre di una bimba di tre anni, era alla guida della sua auto che si è schiantata ieri notte contro un palo prima di finire in un fossato lungo la ex provinciale 56 a Precenicco (Udine). Nell’impatto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 24 anni.

Precenicco, auto si schianta contro un palo: morta giovane madre, ferito un 24enne

Si chiamava Jessica Cimarosti, la giovane madre di 34 anni morta la scorsa notte, tra sabato 10 e domenica 11 dicembre, in seguito alle ferite riportate in un terribile incidente stradale a Precenicco, comune in provincia di Udine.

La giovane, stando alle primissime informazioni, stava percorrendo la ex provinciale 56 alla guida di un’auto. Improvvisamente, riferiscono alcune testate locali e la redazione di Fanpage, avrebbe perso il controllo della vettura che prima si è schiantata contro un palo e successivamente è finita in un fossato adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla giovane donna e ad un 24enne, residente a Valvasone Arzene, che si trovava a bordo. Considerata la gravità dello scontro, è stata fatta atterrare anche l’eliambulanza sulla quale la 34enne è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Qui, purtroppo, qualche ora dopo la giovane è deceduta: inutile ogni tentativo di salvarla da parte dei medici che l’avevano sottoposta anche ad un intervento chirurgico. Ricoverato a Cattinara in gravi condizioni, invece, scrive Fanpage, il 24enne.

Le forze dell’ordine hanno condotto i rilievi sul posto per chiarire cosa possa aver provocato l’incidente alla 34enne che lascia una bambina di soli tre anni.