Nel tardo pomeriggio di ieri a Fano (Pesaro e Urbino), un ragazzo di soli 16 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Indagano gli agenti della Polizia di Stato.

Di Marco Spartà

12 dicembre 2022

Trovato morto in casa a lanciare l’allarme i familiari

Un ragazzo di soli 16 anni è stato trovato privo di vita all’interno dell’abitazione dove viveva. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino. A fare la terrificante scoperta sono stati alcuni familiari dell’adolescente che avrebbero immediatamente dato l’allarme.

Presso l’appartamento sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato a cui ora sono affidate le indagini che dovranno far chiarezza sulla vicenda. Dai primi riscontri sembra essersi trattato di un suicidio.

Fano, ragazzo di soli 16 anni trovato senza vita in casa dai familiari: ipotesi gesto estremo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Terrificante scoperta nel pomeriggio di ieri, domenica 11 dicembre, a Fano (Pesaro e Urbino), dove un ragazzo di 16 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, un appartamento sito nel centro storico.

L’allarme è scattato intorno alle 19 quando, riferiscono i colleghi de Il Resto del Carlino, alcuni familiari sono rientrati in casa ed hanno rinvenuto il corpo senza vita del 16enne riverso vicino ad una finestra dell’abitazione. Tempestiva la chiamata alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto far altro che appurare la morte dell’adolescente, e gli agenti della Polizia del commissariato locale. Quest’ultimi hanno provveduto agli accertamenti del caso ed ora stanno indagando per risalire alle cause del decesso. Dai primi riscontri, scrive la redazione de Il Resto del Carlino, si tratterebbe di un gesto estremo le cui cause rimangono ancora da chiarire. A sostegno di questa tesi una lettera lasciata dallo stesso ragazzo, il cui contenuto, però, non è stato reso noto.

Maggiori dettagli potrebbero emergere dall’esame autoptico che l’autorità giudiziaria potrebbe stabilire sulla salma nelle prossime ore.

La notizia si è subito diffusa gettando nello sconforto l’intera comunità locale strettasi al dolore della famiglia del 16enne.