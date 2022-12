Morti tre giovani, violento scontro tra auto e bus: i dettagli

A perdere la vita sono tre giovani, un ragazzo di 21 anni e due ragazze di 19 e 25 anni: lo scontro tra auto e bus è stato violentissimo.

Di Alessia Conte

12 Dicembre 2022

Tragico incidente sulla statale 96

Ancora morte sulle strade italiane, questa volta, a ridosso dalle festività natalizie, a perdere la vita sono tre giovani, un ragazzo di 21 anni e due ragazze di 19 e 25 anni. L’impatto violentissimo si è verificato sulla statale 96 a Bari, per diverse ore il tratto stradale è stato interrotto per permettere alle forze dell’ordine le operazioni di recupero dei corpi in fin di vita grazie al 118 e i vigili del fuoco il recupero delle macerie.

La dinamica dell’impatto, una vera catastrofe

L’incidente si è verificato a Modugno, in provincia di Bari sulla statale 96, lo schianto è avvenuto tra un’auto ed un bus, a perdere la vita tre giovani tra i 19 e i 25 anni. La cittadina è ancora sotto shock per la vicenda, a collisione è avvenuta alle prime luci dell’alba tra Palo del Colle e Modugno in direzione Altamura.

Il personale sanitario intervenuto sul posto ha trasportato d’urgenza i tre giovani in ospedale, purtroppo i medici dopo vari tentativi di rianimazione ne hanno constatato il decesso, l’impatto è stato catastrofico e le condizioni erano molto gravi.

I tre giovani viaggiavano tutti nella stessa auto, una Mini Cooper guidata da una quarta persona, un 29enne, l’auto si è schiantata frontalmente contro un pullman guidato da un uomo di 65 anni, nell’impatto due persone sono state ferite ma al momento non risultano in pericolo di vita.

Da quanto si apprende da una prima ricostruzione, dopo la collisione con il pullman l’auto è finita contro lo spartitraffico e successivamente sul lato opposto della carreggiata. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Al momento non sono note le generalità dei malcapitati, purtroppo anche nella giornata di ieri in un incidente stradale sono morti, ad Alessandria, tre ragazzi, all’altezza tra Cantalupo e Cabanette. Lorenzo Pantuosco, 23 anni, Lorenzo Vancheri, 21 anni e la 15enne Denise Maspi. A bordo di quest’ultima auto vi erano 7 ragazzi che prima ha urtato il guard rail, poi il passaggio a livello per poi fermarsi in un cortile di un’abitazione vicina.