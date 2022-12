Una donna di 63 anni è morta nella serata di ieri a Pisa dopo essere stata centrata in pieno da un’auto mentre attraversava la strada. Inutile la corsa in ospedale.

Di Marco Spartà

12 dicembre 2022

Dramma in strada: donna travolta e uccisa da una vettura

Incidente mortale ieri sera a Pisa. Una donna di 63 anni è stata travolta e uccisa da una vettura mentre stava attraversando la strada in via San Giovanni Bosco. L’automobilista si è subito fermato a prestare soccorso alla 63enne.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna, poi trasportata d’urgenza in ospedale, dove poco dopo è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Per i rilievi presenti sul posto gli agenti della Polizia Municipale.

Pisa, investita e uccisa da un’auto mentre attraversa: la vittima è una donna di 63 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Una donna è morta dopo essere stata investita da un’auto. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, domenica 11 dicembre, a Pisa. A perdere la vita una 63enne di origini ucraine, di cui non è stata resa nota l’identità.

Secondo le primissime informazioni sull’accaduto, come riferisce Pisa Today, la vittima sembra stesse attraversando la strada in via San Giovanni Bosco, in un punto dove non erano presenti le strisce pedonali. A quel punto sarebbe sopraggiunta un’auto, condotta da un uomo, che ha centrato in pieno la donna scaraventandola sull’asfalto. A lanciare l’allarme lo stesso conducente della vettura, fermatosi a prestare soccorso.

La centrale operativa, dopo la segnalazione, ha inviato sul luogo della tragedia un equipaggio del 118. I sanitari, dopo vari tentativi di rianimazione, hanno caricato la donna sull’ambulanza per il trasporto d’urgenza in ospedale. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita: il cuore della 63enne ha smesso di battere poco dopo il ricovero.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale occupatisi dei rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ad influire, secondo quanto riportano i colleghi di Pisa Today, potrebbe essere stata la scarsa visibilità nel tratto stradale interessato.