Un corriere di 41 anni è stato stroncato da un malore improvviso durante il giro di consegne: la tragedia nel pomeriggio di ieri a San Donato di Ortona, nella provincia di Chieti.

Di Marco Spartà

12 dicembre 2022

Un malore mentre tentava di liberare dal fango il furgone sul quale viaggiava dopo essere uscito di strada. È morto così nel pomeriggio di ieri a San Donato di Ortona, in provincia di Chieti, un uomo di 41 anni che lavorava come corriere per Amazon.

Dopo essersi sentito male, il 41enne è riuscito a chiamare i soccorsi prima di accasciarsi al suolo privo di sensi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per strapparlo alla morte.

Un corriere è deceduto mentre effettuava il consueto giro di consegne. Il drammatico episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri, domenica 11 dicembre, a San Donato, piccola frazione del comune di Ortona, nella provincia di Chieti. Si tratta di Franco D’Alessandro, 41enne residente a Pescara che lavorava per Amazon.

D’Alessandro, secondo quanto ricostruito, come riferisce la redazione di Chieti Today, si trovava alla guida del suo furgone quando improvvisamente, per cause ancora da determinare, il mezzo è uscito dalla sede stradale impantanandosi nel fango a bordo della carreggiata. A quel punto, il 41enne è sceso dal veicolo ed ha provato a liberarlo spingendolo, ma si sarebbe sentito male accasciandosi al suolo. Pochi istanti prima, però, è riuscito a dare l’allarme chiamando con il cellulare il 118.

Sul posto è arrivato, dunque, il personale medico che, dopo svariati tentativi di rianimazione, non ha potuto far altro che dichiarare la morte del corriere, stroncato dal malore.

Intervenuti, riferisce la redazione di Chieti Today, anche i carabinieri della compagnia locale che hanno provveduto agli accertamenti del caso. Non ci sarebbero dubbi sulla dinamica dei fatti.

Sotto choc la comunità di Pescara, dove il 41enne abitava. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia di D’Alessandro.