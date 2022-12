Una donna è morta nel primo pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto all’interno di una galleria della statale 456 ad Isola d’Asti. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

13 dicembre 2022

Dramma sulla strada statale 456: donna muore in un frontale

Uno spaventoso incidente stradale è costato la vita ad una donna di 59 anni. Lo scontro mortale è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo la statale 456 del Turchino nel territorio di Isola d’Asti, in provincia di Asti.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura condotta dalla vittima si sarebbe scontrata frontalmente con un camion all’interno di una galleria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per la 59enne. Gravemente ferito il conducente del mezzo pesante.

Isola d'Asti, violento scontro in galleria tra auto e camion: donna di 59 anni perde la vita

Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 12 dicembre, una donna è morta in un incidente sulla strada statale 456 del Turchino a Isola d’Asti, centro della provincia di Asti. Si tratta di una 59enne residente ad Acqui Terme (Alessandria).

La vittima, di cui non è stata resa nota l’identità, viaggiava alla guida di una Dacia Logan. Per cause ancora da determinare, come riferiscono alcune testate locali e la redazione di Sky Tg24, la vettura ha impattato frontalmente contro un camion all’interno della galleria Molini d’Isola. Uno schianto devastante che ha ridotto la Dacia in un ammasso di lamiere.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno estratto dalle lamiere l’automobilista e l’hanno affidata al personale medico del 118 a cui, però, non è rimasto altro che constatarne il decesso: troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente. L’autista del camion è rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza presso l’ospedale del capoluogo di provincia, dove si troverebbe ricoverato.

Intervenuti anche i carabinieri di Canelli che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire nel dettaglio le dinamiche dello scontro frontale tra i due mezzi. Per permettere le operazioni di soccorso e di rimessa in sicurezza della carreggiata, riferisce Sky Tg24, la circolazione sul tratto interessato è stata deviata.