Lucia Damiano è andata a letto e non si è più svegliata, Udine saluta la dottoressa che lavorava al pronto soccorso.

Di Alessia Conte

13 Dicembre 2022

Cos’è successo a Lucia durante la notte

Da una prima ricostruzione pare che Lucia Damiano sia morta per un malore durante la notte, è stata una condizione improvvisa dal momento che si apprende come la dottoressa del pronto soccorso di Udine godesse di buona salute. Lucia aveva 49 anni, era originaria di Polla, paese in provincia di Salerno ma si era trasferita in Friuli da molti anni. La donna lascia una figlia, i familiari ed i colleghi, tutte le volevano un gran bene. Purtroppo la sua dipartita è stata inaspettata, in questi giorni Lucia non aveva mostrato nessun cenno di affaticamento fisico.

Stimata dottoressa del pronto soccorso di Udine

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Lucia lavorava al pronto soccorso di Udine dal 2003, una mansione che svolgeva con amore, con passione e con interesse. Tutti, pazienti e colleghi, le volevano un gran bene, era una dottoressa sempre disponibile, non si tirava mai indietro quando c’era da aiutare qualcuno. Il destino è stato beffardo ed ora in molti piangono la sua fine.

La donna dopo la specializzazione in medicina interna presso l’Università degli studi di Napoli, Federico II, aveva scelto di dedicarsi alla branca della rianimazione e all’anestesia presso il pronto soccorso di medicina d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine. Nel 2004 invece aveva anche prestato servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale di San Daniele del Friuli.

Una carriera brillante che è finita troppo presto, Lucia aveva ancora così tanto da dare. Durante il periodo del Covid-19, nel lontano 2020, è sempre stata in prima linea per accudire alla meglio i suoi pazienti salvando numerose vite. Oggi la dottoressa lascia un gran vuoto difficilmente colmabile nel tempo, è stata un animo gentile, aveva un sorriso per tutti ed ora quella sua serenità si è spenta per sempre.