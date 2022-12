In un centro commerciale di Navacchio, in provincia di Pisa, una donna di 55 anni è stata trovata senza vita all’interno dei bagni. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

13 dicembre 2022

Trovata morta nel bagno del centro commerciale: a lanciare l’allarme il marito

Una donna di 55 anni è stata trovata riversa nel bagno del centro commerciale, dove si era recata per fare la spesa. Questa il dramma consumatosi nella serata di domenica a Navacchio, comune nella provincia di Pisa.

L’allarme è scattato quando il marito della donna, non vedendola rientrare in casa, ha allertato le forze dell’ordine che hanno dato il via alle ricerche. Poco dopo, gli addetti del supermercato hanno trovato il corpo senza vita della donna all’interno della toilette. Dai primi riscontri, la 55enne sarebbe stata stroncata da un malore.

Navacchio, malore nel bagno del centro commerciale: donna di 55 anni trovata morta

Tragica scoperta a Navacchio, in provincia di Pisa, dove una donna di 55 anni è stata trovata morta all’interno dei bagni del centro commerciale nella serata di domenica 11 dicembre.

La 55enne, residente a Cascina, nel primo pomeriggio era uscita di casa per andare a fare la spesa. Dopo alcune ore, secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, il marito, preoccupato del mancato rientro e non riuscendo a contattarla al telefono, ha chiamato i carabinieri segnalando l’accaduto. Immediatamente sono scattate le ricerche, conclusesi poco dopo quando gli addetti del supermercato hanno trovato la donna riversa nei bagni.

Sul posto si è precipitato un equipaggio del 118. I sanitari hanno provato a rianimare disperatamente la donna, ma non c’è stato nulla da fare: alla fine è stato possibile solo dichiararne la morte. Da quanto appurato, riferiscono i colleghi de Il Resto del Carlino, sembra che la 55enne, mentre si trovava in bagno, sia stata colta da un improvviso malore che non le avrebbe lasciato scampo.

Oltre ai sanitari, presso il centro commerciale sono arrivati anche i militari dell’Arma della stazione locale che hanno svolto gli accertamenti di rito ricostruendo l’accaduto.