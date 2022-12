Sta per diventare cieco ma ha un sogno da realizzare: la storia di Alessandro

Oggi vi raccontiamo la storia di Alessandro, un ragazzo che ha un sogno nel cassetto, diventare modello prima di essere completamente cieco.

Di Alessia Conte

14 Dicembre 2022

Chi è Alessandro e di cosa soffre

Alessandro Coppola è un ragazzo di 19 anni che ha un sogno da realizzare, lavorare come modello prima che la malattia lo renda cieco per sempre. Il mondo della moda lo ha sempre affascinato ed ora ha deciso di far conoscere a tutti la sua storia sperando che qualche stilista accolga la sua richiesta.

Il giovane si è diplomato in scienze applicate al liceo scientifico con il massimo dei voti, ha sempre affrontato la vita con grande spirito di adattamento ed ora vuole qualcosa in più fin quando gli sarà permesso vedere. Vorrebbe partecipare ad una campagna pubblicitaria, è affetto da sindrome di Usher di tipo 2, diagnosticata tre anni fa, la notizia lo ha devastato psicologicamente ma non si è dato per vinto. Nonostante la malattia degenerativa che lo porterà a non vedere più nulla si sta aggrappando al suo ultimo desiderio, entrare a far parte del mondo della moda.

«Non ho l’altezza giusta per fare il modello e sfilare e, considerato che faccio fatica a camminare, sarebbe meglio posare in studio», così riporta Leggo.it. Il ragazzo ha comunque portato a termine alcuni lavoretti con case di moda di nicchia ma vorrebbe di più.

Un sogno che si spera diventi realtà, quello della moda

Di recente, proprio a Napoli, sono apparsi diversi cartelloni pubblicitari per uno shooting, in passato questo tipo di collaborazione è stata fatta anche a Milano. Alessandro ha raccontato di che crescere con qualche diversità non è stato sempre facile ma si è sempre impegnato per realizzare i suoi obiettivi.

Al momento ha mandato alcune email a diverse case di moda, vorrebbe che la disabilità diventi inclusiva anche nel mondo della moda dove tutto appare perfetto e nulla è lasciato al caso.

Alessandro è un ragazzo molto assennato, il suo intento non è rubare un posto di lavoro e magari impietosire qualcuno per le sue difficoltà, vuole regalare un pò di speranza a chi l’ha persa e far capire che la vita è bella se vissuta con desiderio e voglia di mettersi in gioco. «Spero di riuscire a dimostrare che non si deve mai rinunciare ai sogni, perché prima o poi si avverano, se ci si prova veramente. Se ce la posso fare io, ce la possono fare tutti», conclude nelle sue dichiarazioni.