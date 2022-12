A dare l’allarme ai Carabinieri uno dei figli della coppia che partito per le vacanze non riusciva da giorni a mettersi in contatto con i genitori a casa.

di Arianna Babetto

13 dicembre 2022

Shegushe Paeshti, chi era la vittima uccisa il 12 agosto 2021

La signora Shegue Paeshti viveva da quasi 20 anni a Calino, frazione di Cazzago San Martino (Brescia) presso il villaggio La Collina al civico 49 con il marito Shkelqim Bedeli, anche lui 55enne. A dare l’allarme ai Carabinieri uno dei figli della coppia che partito per le vacanze non riusciva da giorni a mettersi in contatto con i genitori a casa. All’arrivo delle autorità a casa la macabra scoperta, i cadaveri a terra e due lettere scritte al computer.

Omicidio-suicidio: strangola Shegushe Paeshti e poi s’impicca alla ringhiera delle scale

Uno dei tre figli della coppia albanese non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori aveva avvisato le autorità, all’arrivo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco la macabra scoperta. Un doppio omicidio-suicidio studiato nei minimi particolari. I figli ed i vicini in vacanza, solo marito e moglie a casa senza possibilità di destare sospetti, due lettere scritte a pc che sarebbero state trovate una volta compiuto il gesto.

Una indirizzata ai figli e una ai Carabinieri in cui Shkelqim Bedeli confessava l’omicidio che era avvenuto a causa delle continue lite con la moglie e il sospetto costante del tradimento di lei (mai confermato) nei suoi confronti.

L’albanese, dipendente della Amadori, aveva prima strangolato la donna e poi l’aveva appesa al ballatoio della scala. Lo stesso aveva fatto con se stesso impiccandosi dopo l’omicidio della madre dei suoi figli. Profondo choc e sconforto nel quartiere dove i due erano molto stimati dai vicini che li pensavano una famiglia felice.