Nella serata di ieri a Brescia, un uomo di 40 anni è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro un albero sul marciapiede. Ferita una donna investita dalla vettura prima dello schianto.

Di Marco Spartà

14 dicembre 2022

Incidente mortale in tarda serata: la vittima è un uomo di 40 anni

Un’altra vita spezzata in un incidente stradale. È accaduto nella serata di ieri a Brescia, dove un uomo di 40 anni ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada schiantandosi contro un albero.

Prima dell’impatto, la vettura ha travolto una donna di circa 50 anni che si trovava sul marciapiede. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per il 40enne. Trasportata in ospedale, invece, la donna investita rimasta ferita non gravemente.

Brescia, auto travolge una donna e si schianta contro albero sul marciapiede: morto 40enne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un uomo è rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto ieri sera, martedì 13 dicembre, a Brescia. La vittima è Dushi Alban, 40enne di origine albanese ma da tempo residente in Italia.

Il 40enne era alla guida di una Mercedes station wagon e stava percorrendo via Diaz. Per cause ancora da stabilire con precisione, come riferisce la redazione de Il Giornale di Brescia, ha perso il controllo della vettura che è finita sul marciapiede a bordo della carreggiata terminando la propria corsa contro un albero. Prima di schiantarsi, l’auto ha investito una donna di circa 50 anni che stava camminando sul marciapiede insieme ad un’amica.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Estratto dall’abitacolo, per Alban non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo dichiararne il decesso che sarebbe avvenuto sul colpo. La 50enne, rimasta ferita non gravemente, è stata trasportata in ospedale. Illesa, invece, scrivono i colleghi de Il Giornale di Brescia, l’amica della donna.

I rilievi di legge per stabilire la dinamica dell’incidente mortale gli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto insieme ai soccorsi. Da chiarire le cause che hanno fatto finire fuori strada la Mercedes.