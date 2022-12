Viveva da poco con il suo killer ma non si sarebbe mai aspettata che l’uomo l’avrebbe uccisa dopo una lite: nulla da fare per Marylin Pera.

di Arianna Babetto

03 dicembre 2022

Marylin Pera, chi era la vittima uccisa l’11 agosto 2021

Marylin Pera era originaria di Crescentino (Vercelli), dove aveva risieduto fino ad inizio anni 2000 per poi trasferirsi a Vigevano dopo la fine della relazione con il marito e padre dei suoi due figli. Qui aveva conosciuto il 59enne Marco De Frenza con cui aveva intrecciato una relazione che sembrava avere tutti i presupposti per essere felice. Invece il 10 agosto 2021, dopo l’ennesima lite tra i due avvenuta nell’abitazione dell’uomo al civico 4 di corso Novara, la colluttazione è terminata nell’accoltellamento della 39enne.

Marylin ed il compagno vivevano assieme da appena 2 settimane

La casa dove i due vivevano era quella di De Frenza, una convivenza iniziata appena due settimane prima l’omicidio della casalinga e che si stava già dimostrando non proficua per Marylin. Lei voleva andarsene, ha confessato poi l’omicida presentandosi alla vicina Caserma dei Carabinieri di Vigevano l’11 agosto per confessare la barbarie.

Quando i sanitari entrarono in casa trovarono la donna riversa sul pavimento del bagno con diversi fendenti sul petto e le braccia. De Frenza era stato accanto al corpo per 24 ore prima di decidere di costituirsi alla autorità: non accettava la fine della storia con la sua compagna.

L’uomo venne immediatamente rinchiuso in carcere con l’accusa di omicidio volontario con le aggravanti dei “futili motivi e della convivenza con la vittima“. Si deve ancora svolgere la sentenza definitiva di secondo grado che deciderà che tipo di pena dovrà scontare per l’omicidio di Marylin.