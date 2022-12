X Factor, colpo di scena: Fedez mostra la cicatrice e canta “Colpo di Stato”, il nuovo singolo

Un momento davvero unico, Fedez si è esibito sul palco di X Factor mostrando la cicatrice senza tatuaggi e presentando il suo nuovo singolo “Colpo di Stato”.

09 Dicembre 2022

La finale di X Factor 2022, vincono i Santi Francesi

Una finale a dir poco emozionante, i Santi Francesi si aggiudicano il primo posto all’edizione 2022 di X Factor, un trionfo in studio, il pubblico entusiasta ha apprezzato moltissimo lo spettacolo trasmesso. Il gruppo pop del Roster di Rkomi ha trionfato, sul palco del Mediolanum Forum di Assago anche Beatrice Quinta (secondo posto), Linda (terzo posto), i Tropea (quarto posto), tutti accompagnati dalla conduttrice Francesca Michielin.

Grande entusiasmo anche tra i concorrenti, non sono mancati gli abbracci, le lacrime e l’adrenalina a 1000, l’ultima puntata del talent show è stata un vero spettacolo anche per quanto concerne le scenografie, diversi i colpi di scena come le esibizioni dei giudici, Fedez ha presentato il suo ultimo singolo in una veste decisamente nuova.

Fedez presenta “Crisi di Stato”, mostra la cicatrice e toglie i tatuaggi

Sul palco di X Factor, Fedez ha sconvolto piacevolmente il pubblico esibendosi nel suo ultimo singolo, “Colpo di Stato”, pubblicato proprio ieri, 8 dicembre, durante la diretta del talent show andato in onda su Sky.

Una performance inaspettata dal momento che il rapper italiano si è mostrato senza tatuaggi, senza piercing ma mettendo in bella mostra una cicatrice sul torace. Quella cicatrice che gli è costata sofferenza a depressione quando pochi mesi fa ha scoperto di avere un tumore maligno al pancreas.

“Nella sfiga c’è stata una grande botta di fortuna”, raccontò a Vanity Fair, il rapper spiegò di aver scoperto la malattia per caso, dopo aver effettuato degli esami di routine. Una dottoressa che passava per caso mentre si stava visitando gli ha salvato la vita in quanto sbirciando sul monitor ha notato che qualcosa nel referto era anomalo.

Dopo vari accertamenti, varie visite ed un operazione di quasi 7 ore, il tumore è stato rimosso del tutto e da quel momento per Fedez è iniziata una nuova vita: “Ho compreso quanto sia una perdita di tempo prestare il fianco a polemiche facili“, conclude.

Ragion per cui oggi ha deciso di cambiare notevolmente il suo aspetto, i piercing sparsi sul corpo e sul viso sono spariti, così come i tatuaggi che lo vestivano come una seconda pelle, naturalmente sono solo stati nascosti non eliminati, in questo modo il cantante ha voluto attirare l’attenzione solo sulla cicatrice e sul nuovo singolo che in poche ore è già tra le prime hit del momento.