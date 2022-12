Un uomo di 49 anni è morto ieri sera in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla provinciale 34 a Trino, nella provincia di Vercelli. Gravissimo il figlio.

Di Marco Spartà

9 dicembre 2022

Incidente sulla provinciale: un morto ed un ferito

Ancora un incidente mortale sulle nostre strade. Nella serata di ieri, un uomo di 49 anni ha perso la vita lungo la provinciale 34 a Trino (Vercelli) dopo che la sua auto, su cui viaggiava anche il figlio 19enne, si è schiantata contro un palo.

All’arrivo dei soccorsi del 118 per la vittima, che si trovava alla guida della vettura, non c’è stato nulla da fare. Rimasto gravemente ferito, invece, il giovane trasportato in codice rosso in ospedale, dove ora si trova ricoverato. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge.

Trino, auto sbanda e finisce contro un palo di cemento: morto un 49enne, gravissimo il figlio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Nella serata di ieri, giovedì 8 dicembre, un incidente stradale è costato la vita ad un uomo lungo la provinciale 34 nel territorio di Trino, comune in provincia di Vercelli. La vittima è Igor Negri, 49enne residente a Celle Ligure (Savona).

L’uomo stava percorrendo la provinciale alla guida di un’auto, sui cui viaggiava anche il figlio, un ragazzo di 19 anni. Per cause ancora da determinare, riporta la redazione del quotidiano Il Corriere della Sera, il conducente ha perso il controllo della vettura che, uscita di strada, si è schiantata contro un palo di cemento. Un impatto molto violento in seguito al quale il mezzo si è ribaltato su un fianco in un prato adiacente alla carreggiata.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo i due occupanti affidandoli ai soccorritori che non hanno potuto far altro che dichiarare la morte del 49enne, sopraggiunta per le gravi lesioni riportate. Il figlio è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora versa in gravissime condizioni.

I rilievi del caso e gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro sono stati affidati ai carabinieri. Dai primi riscontri, scrive Il Corriere della Sera, sembra non ci siano stati altri mezzi coinvolti nell’incidente: si sarebbe trattato di un’uscita autonoma di strada.