Martedì mattina a Firenze, una bambina di sette mesi è stata trovata morta nella sua culla dove stava dormendo dalla nonna. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

9 dicembre 2022

Bambina morta nella sua culla: a lanciare l’allarme la nonna

Una bambina di appena sette mesi è morta improvvisamente mentre dormiva nella sua culla. È accaduto nella mattinata di martedì in un appartamento di Firenze, dove si trovava la nonna. Proprio la donna si è accorta che la piccola non respirava.

Scesa in strada con la nipotina, si è recata presso il bar dei genitori della bimba che si trova a pochi metri di distanza dall’abitazione. Qui sono arrivati i soccorritori dei 118 che, dopo vari tentativi di rianimazione, hanno constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti.

Firenze, bimba di appena sette mesi trovata morta nella sua culla: sotto choc l’intera comunità

Un vero e proprio dramma quello che si è consumato nella mattinata di martedì 7 dicembre a Firenze, dove una bambina di soli sette mesi è morta mentre si trovava nella casa, dove viveva con i genitori, un appartamento in via Palazzuolo.

Stando a quanto ricostruito, riporta La Nazione, la piccola stava riposando nella culla, ma quando la nonna, che era in casa, è andata a controllarla si è accorta che non dava più segni di vita. Subito l’avrebbe presa in braccio e sarebbe corsa verso il bar gestito dei genitori per chiedere aiuto. Un commerciante della zona ha avviato le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale medico del 118, giunto sul posto.

I sanitari, dopo svariati tentativi, si è però dovuto arrendere all’evidenza dichiarando la morte della piccola. Sotto choc tutti i presenti che hanno assistito alle manovre salvavita.

Oltre ai soccorritori, presso il locale sono intervenuti anche i carabinieri del capoluogo toscano che hanno provveduto agli accertamenti del caso per stabilire quali siano le cause della morte. Dai primi riscontri, riferisce La Nazione, non è escluso possa trattarsi di un caso di Sids (Sudden Infant Death Syndrome), conosciuta come anche come Sindrome della morte in culla che colpisce i neonati al di sotto di un anno di età.

Sotto choc l’intero quartiere, dove la famiglia della bimba, di origine cinese che viveva a Firenze da anni, era molto conosciuta e stimata.