Ieri mattina a Chiampo, in provincia di Vicenza, il cadavere di un uomo è stato trovato sul greto dell’omonimo torrente. Sul caso indagano i carabinieri.

Di Marco Spartà

9 dicembre 2022

Macabra scoperta a Chiampo: cadavere di un uomo trovato nel torrente

Il cadavere di un uomo è stato trovato sul greto di un torrente a Chiampo, in provincia di Vicenza. A fare la terribile scoperta, nella tarda mattinata di ieri, è stato un passante che ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 ed i carabinieri. I pompieri hanno provveduto al recupero della salma che è stata poi trasferita in obitorio. Ora i militari dell’Arma stanno conducendo le indagini per risalire all’identità dell’uomo e chiarire le cause della morte.

Chiampo, cadavere di un uomo trovato in un torrente: si indaga per chiarire le cause della morte

Macabra scoperta nella mattinata di ieri, giovedì 8 dicembre, a Chiampo, comune della provincia di Vicenza, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

Il cadavere giaceva nelle acque del torrente Chiampo, incastrato tra i rami di alcuni alberi. A chiamare le forze dell’ordine, riporta la redazione de Il Gazzettino, è stato un passante che, passeggiando lungo la pista ciclabile, all’altezza di Via lago di Misurina, ha notato il corpo riverso in pochi centimetri di acqua.

In pochi minuti presso il torrente sono arrivati i vigili del fuoco del Saf (Speleo alpino fluviali), un equipaggio del Suem 118 ed i carabinieri. I pompieri hanno, dunque, avviato le operazioni per il recupero del corpo che è stato poi portato a riva, dove i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e tutti gli accertamenti del caso per stabilire le cause della morte e risalire all’identità dell’uomo. L’ipotesi più accreditata al momento, scrivono i colleghi de Il Gazzettino, è quella di un tragico incidente, ma gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

Maggiori dettagli potranno emergere nelle prossime ore dai successivi esami sulla salma che è stata trasferita in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.