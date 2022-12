Un operaio di 62 anni è morto questa mattina mentre lavorava in una cava di Bedizzole, in provincia di Brescia. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

9 dicembre 2022

Morto in una cava: la vittima è un operaio di 62 anni

Si allunga la già terribile scia di sangue delle vittime sul lavoro. L’ennesimo infortunio mortale si è verificato questa mattina all’alba a Bedizzole, in provincia di Brescia, dove un operaio di 62 anni è deceduto mentre si trovava in una cava.

Il 62enne sarebbe stato travolto ed ucciso da un carico di ghiaia scaricato dal titolare di un’azienda all’interno di un rimorchio. Sul posto sono arrivati i soccorsi a cui, purtroppo, non è rimasto altro che dichiarare la morte dell’operaio.

Bedizzole, travolto da un carico di ghiaia: operaio di 62 anni muore mentre lavora in una cava

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Questa mattina all’alba, venerdì 9 dicembre, un operaio di 62 anni ha perso la vita mentre lavorava all’interno cava di ghiaia Panni srl, sita in via Gavardina a Bedizzole, comune in provincia di Brescia.

Il 62enne, stando ad una prima ricostruzione della tragedia, appresa dai colleghi di Brescia Today, si trovava nel cassone di un camion, quando il titolare dell’azienda, che stava manovrando una pala meccanica, avrebbe scaricato al suo interno della ghiaia. Il carico ha travolto e schiacciato la vittima senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Ad un certo punto, non vedendo il 62enne, i colleghi hanno cominciato a cercarlo ed hanno provveduto a svuotare il rimorchio del camion scoprendo il corpo ormai senza vita della vittima. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Presso la cava sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che appurare la morte dell’operaio: troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente.

Intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dello Psal (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) che hanno provveduto agli accertamenti del caso per stabilire la dinamica dell’incidente costato la vita al 62enne. I militari dell’Arma, riporta la redazione di Brescia Today, hanno posto sotto sequestro i mezzi rimasti coinvolti nell’incidente su disposizione dell’autorità giudiziaria.