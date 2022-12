Una donna di 32 anni è morta ieri sera dopo un incidente frontale avvenuto lungo la sp350 ad Arsiero, in provincia di Vicenza. Ferita gravemente la madre.

Di Marco Spartà

14 dicembre 2022

Scontro tra auto e suv sulla provinciale: un morto e un ferito

Un morto ed un ferito grave, questo il bilancio del terribile sinistro verificatosi nella serata di ieri ad Arsiero, in provincia di Vicenza. La vittima è una giovane donna di 32 anni che viaggiava in auto insieme alla madre.

La vettura, per cause ancora da determinare, si è scontrata frontalmente con un Suv lungo la provinciale 350. Un impatto molto violento in seguito al quale l’utilitaria su cui viaggiava la vittima è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Arsiero, violento frontale sulla sp350: morta una giovane donna di 32 anni, grave la madre

Gravissimo incidente ieri sera, martedì 13 dicembre, lungo la provinciale 350 nel territorio comunale di Arsiero, in provincia di Vicenza. Nello scontro ha perso la vita una donna di 32 anni, di cui non è stata resa nota l’identità.

Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione di Leggo, la 32enne viaggiava a bordo di una Citroen C3, condotta dalla madre. L’utilitaria, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata frontalmente con un suv Mercedes, alla guida di cui vi era un uomo. Subito dopo, la Citroen è uscita fuori dalla carreggiata, finendo in un fossato a lato della provinciale.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del Suem 118. I pompieri hanno estratto le due donne dall’abitacolo della Citroen affidandole al personale medico: nulla da fare per la 32enne, deceduta sul colpo. La madre, rimasta gravemente ferita, ed è stata trasportata all’ospedale di Vicenza. Illeso, invece, riferisce Leggo, l’uomo al volante del suv.

I carabinieri hanno condotto i rilievi di legge sul posto per stabilire le cause del frontale costato la vita alla 32enne. Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi, il tratto interessato è stato chiuso al traffico per diverse ore.