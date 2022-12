Un uomo di 49 anni è stato ucciso ieri mattina nella sua casa di Rocca Priora, in provincia di Roma: sull’omicidio indagano i carabinieri.

Di Marco Spartà

14 dicembre 2022

Omicidio in un appartamento: ucciso uomo di 49 anni

Nella mattinata di ieri a Rocca Priora, in provincia di Roma, un uomo di 49 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. A fare la terrificante scoperta è stata la moglie che ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 ed carabinieri che hanno potuto solo constatare il decesso del 49enne. L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato ucciso a coltellata in casa, dove era rientrato dopo aver accompagnato i figli a casa.

Rocca Priora, 49enne ucciso a coltellate in casa: a trovare il corpo la moglie

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Sono in corso le indagini dei carabinieri sull’omicidio avvenuto ieri mattina, martedì 13 dicembre, a Rocca Priora, centro della provincia di Roma, dove un uomo è stata assassinato nella sua abitazione, sita in via del Sassone. Si tratta di Petrit Caka, 49enne incensurato di nazionalità albanese, ma residente nel comune dell’hinterland romano.

L’allarme, riferiscono alcune fonti locali e la redazione de Il Corriere della Sera, è scattato quando la moglie è rientrata in casa ed ha ritrovato il corpo del marito. Immediata la chiamata ai soccorsi e alle forze dell’ordine. Presso l’appartamento, sono intervenuti un equipaggio del 118 e le pattuglie dei carabinieri. Per Caka non c’era più nulla da fare.

Dai primi accertamenti, sembra che il 49enne sia stato accoltellato all’altezza della gola. I militari dell’Arma hanno quindi avviato le indagini per far luce sulla drammatica vicenda. Secondo quanto emerso, riporta Il Corriere della Sera, l’omicidio si sarebbe consumato in mattinata dopo che Cake era rientrato in casa dopo aver accompagnato i figli all’asilo. Sulla salma è stato disposto l’esame autoptico dall’autorità giudiziaria.

Gli inquirenti stanno cercando di risalire anche al movente del delitto. Non è escluso che alla base vi possa essere un debito di gioco: non è chiaro, difatti, se il 49enne frequentasse sale slot o ambienti dove si gioca d’azzardo.