Un caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare è precipitato al suolo nel pomeriggio di ieri a Trapani durante il rientro alla base: morto il pilota di 33 anni.

Di Marco Spartà

14 dicembre 2022

Eurofighter dell’Aeronautica Militare si schianta: il pilota perde la vita

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Trapani. Un caccia Eurofighter del 37esimo Stormo è precipitato, per cause ancora da determinare, mentre faceva rientro presso la base di Trapani Birgi, al termine di un’esercitazione.

Nulla da fare, purtroppo, per il pilota, un capitano dell’Aeronautica Militare di 33 anni. Sul luogo dell’impatto, a pochi chilometri dalla base, sono intervenuti i soccorritori ed i colleghi del 33enne che hanno rinvenuto i resti del velivolo e, qualche ora più tardi, il corpo senza vita del pilota. Su quanto accaduto verrà avviata un’indagine.

Trapani, caccia Eurofighter dell’Aeronautica precipita e si schianta al suolo: morto il pilota, aveva 33 anni

È Fabio Antonio Altruda, capitano 33enne dell’Aeronautica Militare originario di Caserta, la vittima della tragedia consumatasi ieri pomeriggio, martedì 13 dicembre, a Trapani.

Il 33enne era ai comandi di un caccia Eurofighter del 37esimo Stormo che si era alzato in volo poco prima per una missione di addestramento. Durante il rientro, riporta la redazione de Il Messaggero, il velivolo, per ragioni ancora da stabilire, è precipitato schiantandosi al suolo in un campo nella zona di Locogrande, a pochi chilometri dalla base. Un impatto violentissimo che ha completamente distrutto il caccia.

Immediato l’intervento dei soccorritori e degli uomini dell’Aeronautica Militare sul posto che hanno avviato le ricerche per individuare il pilota. Poche ore dopo, nella notte, la tragica scoperta: i soccorsi hanno trovato il corpo senza vita del 33enne. Lo schianto non avrebbe provocato altri feriti o danni.

Ora rimangono da chiarire le cause che hanno fatto precipitare il caccia. In tal senso, scrivono i colleghi de Il Messaggero, l’Aeronautica avvierà un’inchiesta di sicurezza del volo.

Dopo la tragedia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia di Altruda. Tra questi anche quelli del ministro della Difesa Guido Crosetto e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che hanno espresso la propria vicinanza ai familiari.