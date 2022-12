Rapporti di coppia, i comportamenti distruttivi da evitare

Quanta fatica ci vuole per trovare il giusto equilibrio in una coppia? Davvero tanta! Oggi vogliamo darti qualche dritta per non naufragare ancor prima di iniziare.

Di Alessia Conte

14 Dicembre 2022

L’amore non è bello se non è litigherello?

L’amore è una cosa semplice ha cantato qualche tempo fa Tiziano Ferro, ma ne siamo proprio sicuri? Ci sono alcuni comportamenti da evitare in una gravidanza al fine di incorrere in spiacevoli situazioni ancor prima di iniziare. Innanzitutto il tempo è una componente importantissima in una relazione, datevi tempo, rispettate il tempo del partner, non correte, solo così potrete andare lontano e vivere una relazione duratura e soddisfacente da tutti i punti di vista.

Cosa evitare se si vuole vivere in pace ed in sintonia

Per vivere una relazione sana e duratura nel tempo, ecco quali comportamenti non dovresti mai assumere o comunque cercare di non assumere.

Le discussioni poco costruttive: il dialogo è la base di ogni rapporto, parlando si arriva lontano soprattutto se vi sono da chiarire alcuni aspetti che possono infastidire l’altro.

La pigrizia: la routine è la tomba dell’amore, è bene che la coppia sia stimolata di tanto in tanto e che faccia esperienze nuove. Un viaggio, andare al cinema, una cena romantica, sono piccole attenzione che vi fortificheranno.

La gelosia: più la scacci e più l’avrai cantava Adriano Celentano, ma è davvero così? L’ossessione e la gelosia morbosa verso il proprio partner è deleterio, il sentimento sano invece rafforzerà la coppia.

Stare sempre insieme: è giusto che ognuno abbia i suoi spazi, stare insieme è bello ma dopo un pò ci si stanca. Non abusate del rapporto di coppia, è più bello fare le cose insieme ogni tanto che sempre.

La mancanza di sincerità: le bugie hanno le gambe corte, è sempre bene dire ciò che si pensa, discutere ed arrivare ad un traguardo che inventare scuse su scuse.

Evitare sempre il conflitto: se alcuni atteggiamenti del vostro partner non vi piacciono, diteglielo anche a costo di litigarci tanto dopo si fa pace. Evitare il confronto ed un conflitto vi renderà insoddisfatti.

Evidenziare i difetti del partner e pretendere di cambiarlo: ognuno ha il suo carattere, con il tempo si peggiora o si migliora ma non si cambia mai fino in fondo. Cambiare una persona e plasmarla a nostra immagine e somiglianza non vuol dire amarla.

Le lamentele: lamentarsi di quello che non va è un inutile spreco di energie, prova a rafforzare quello che va.