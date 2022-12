La scorsa notte, sulla strada tra Quartu e Cagliari, un uomo di 60 anni è stato trovato morto: sarebbe stato travolto e ucciso da una vettura mentre era in sella alla sua bici.

Di Marco Spartà

15 dicembre 2022

Dramma lungo la strada che collega Quartu a Cagliari. Un uomo di 60 anni è stato trovato privo di vita la scorsa notte riverso in un canneto a bordo della carreggiata. A fare la terrificante scoperta è stata una ragazza che ha chiamato i soccorsi.

Ad insospettire la giovane la bici danneggiata del 60enne sul ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Da quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato investito da una vettura, il cui conducente si sarebbe dato alla fuga dopo l’impatto.

Cagliari, 60enne trovato morto in un canneto: sarebbe stato travolto e ucciso da un'auto

È Giuseppe Incani, 60enne originario di San Gavino Monreale (Sud Sardegna), ma residente a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, l’uomo trovato morto ieri notte, tra mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre, in un canneto che costeggia la strada tra Quartu e Cagliari, nei pressi del centro commerciale “Le Vele”.

La segnalazione è partita, riportano i colleghi di Today, da una ragazza di 21 anni che, mentre percorreva la strada, ha visto una bici danneggiata sull’asfalto, ed è scesa a controllare trovando poi il corpo del 60enne. In pochi minuti, sul luogo indicato dalla giovane, sono arrivati il personale medico del 118 ed i carabinieri. Purtroppo, per Incani era ormai troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

I militari dell’Arma hanno transennato l’area per determinare con precisione quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, scrive Today, il 60enne sarebbe stato travolto da una vettura ed il suo corpo sbalzato nel canneto adiacente alla carreggiata. L’automobilista avrebbe poi proseguito la corsa non fermandosi a prestare soccorso al ciclista.

È scattata così la caccia all’auto pirata. I carabinieri avrebbero già stabilito il modello e l’anno di costruzione del veicolo attraverso alcuni pezzi di carrozzeria, trovati sul luogo dell’incidente.