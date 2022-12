Il corpo senza vita di un pensionato di 76 anni è stato trovato all’interno dell’abitazione di Cesena dove viveva. Indagini in corso per stabilire le cause della morte.

Di Marco Spartà

15 dicembre 2022

Pensionato morto in casa: indaga la Polizia

Giallo a Cesena, dove un uomo di 76 anni è stato trovato privo di vita nell’appartamento dove viveva. A chiamare il numero unico per le emergenze, ieri pomeriggio, una vicina di casa che ha ritrovato il corpo senza vita dell’uomo.

Presso l’abitazione sono arrivati i soccorsi e gli agenti della Polizia. Per l’anziano, trovato riverso al suolo senza vestiti e avvolto da alcune luci di Natale, non c’è stato nulla da fare. Rimangono ora da chiarire le cause del decesso, che sembra possa essere sopraggiunto in seguito ad un incidente domestico.

Cesena, 76enne trovato morto avvolto dalle luci natalizie: si ipotizza un incidente domestico

La Procura della Repubblica di Forlì sta indagando sulla morte di Mario Ricci, pensionato 76enne residente a Cesena. L’anziano è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 dicembre, all’interno della sua abitazione, in un condominio di viale Marconi.

L’allarme è scattato quando una vicina era andata a suonare all’appartamento di Ricci senza ricevere risposta. A quel punto, riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Corriere della Sera, temendo il peggio per l’anziano, che viveva da solo, sarebbe riuscita ad entrare nell’appartamento scoprendo il cadavere di Ricci. Tempestiva la chiamata ai soccorsi.

Sul posto si sono precipitati un equipaggio del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. Inutile ogni tentativo di rianimazione per il pensionato, trovato riverso sul pavimento della cucina senza indumenti ed avvolto tra i cavi delle luci che di solito si utilizzano per addobbare l’albero di Natale. Intervenuti anche il medico legale e gli uomini della Scientifica per gli accertamenti.

Le indagini della Polizia dovranno stabilire le cause del decesso di Ricci. Al momento l’ipotesi più accreditata, scrive Il Corriere della Sera, è quella di un incidente domestico: l’uomo sarebbe morto a causa di un malore dopo essere stato raggiunto da una scossa elettrica. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza.

A stabilirlo con certezza i risultati dell’esame autoptico che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre sulla salma nelle prossime ore.