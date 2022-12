Un ragazzo di 21 anni è morto dopo che la sua auto è uscita di strada schiantandosi contro un muro sulla provinciale 1 a Quarata, frazione di Arezzo.

Di Marco Spartà

15 dicembre 2022

Incidente mortale sulla sp1: la vittima è un 21enne

Incidente mortale la scorsa notte lungo la strada provinciale 1 a Quarata, frazione di Arezzo. Un ragazzo di 21 anni è morto dopo che l’auto sulla quale viaggiava è uscita dalla carreggiata colpendo un palo della luce e terminando la propria corsa contro un muro.

Al loro arrivo i soccorritori hanno prestato le prime cure al giovane automobilista che è stato trasportato in ospedale, dove è arrivato privo di vita: fatali i traumi riportati nel violento impatto. I carabinieri stanno ora cercando di risalire alle cause del terrificante incidente.

Arezzo, auto esce di strada e si schianta contro un muro: morto il conducente, aveva 21 anni

Un’intera comunità in lutto quella di Arezzo dopo la morte di Lorenzo Cerofolini, 21enne residente in città deceduto la scorsa notte, tra mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre, in uno spaventoso incidente stradale nel territorio della frazione di Quarata.

Lorenzo, secondo le prime informazioni, stava percorrendo la strada provinciale 1 alla guida della sua auto. Per ragioni ancora da stabilire, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo che è uscito di strada e, dopo aver divelto un palo della luce, si è schiantata contro il muro di un’abitazione. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 21enne.

Sul luogo del sinistro, sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Estratto dall’abitacolo, Lorenzo è stato caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza presso l’ospedale cittadino. Qui non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è arrivato già morto presso il nosocomio, sopraggiunto per le gravi lesioni riportate.

A condurre i rilievi di legge sono stati i carabinieri, intervenuti sul luogo dello schianto per stabilire le cause dello scontro che, riferisce la redazione de Il Resto del Carlino, avrebbe provocato anche un black out.

La notizia ha sconvolto l’intera Arezzo: il nonno della vittima è stato per anni dirigente della società amaranto.