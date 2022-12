Una donna di 80 anni è morta la scorsa notte a Matelica, in provincia di Macerata, dopo che un incendio è divampato nel suo appartamento. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

15 dicembre 2022

Donna muore in un incendio: sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

Morta in un incendio, divampato improvvisamente all’interno della sua abitazione. Questo il dramma consumatosi la scorsa notte a Matelica, centro della provincia di Macerata: a perdere la vita una donna di 80 anni.

A chiamare i soccorsi è stata la figlia dell’anziana, che abita al piano superiore dello stabile, accortasi del fumo proveniente dall’appartamento della madre. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che appurare il decesso della vittima.

Matelica, scoppia incendio nel suo appartamento: donna di 80 anni trovata morta in camera da letto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

La scorsa notte, tra mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre, una donna di 80 anni è morta in seguito ad un rogo scoppiato nel suo appartamento, in uno stabile di via Circonvallazione a Matelica, in provincia di Macerata.

L’anziana, di cui non sono state rese note le generalità, si trovava nella casa dove abitava da sola. Per cause ancora da stabilire, come scrivono i colleghi de Il Corriere Adriatico, sarebbero divampate le fiamme che avrebbero invaso l’abitazione. L’80enne non si sarebbe riuscita a mettere in salvo ed è rimasta intrappolata in casa. La figlia, residente al piano superiore dell’edificio, accorgendosi del fumo, ha chiamato immediatamente il numero unico per le emergenze.

Pochi minuti sono bastati alle squadre dei vigili del fuoco per arrivare in via Circonvallazione, dove sono accorsi anche i sanitari del 118. Purtroppo, per la donna, trovata riversa nella camera da letto, era ormai troppo tardi. L’equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che, in collaborazione con i tecnici dei vigili del fuoco, hanno condotto gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Si ipotizza, riporta Il Corriere Adriatico, che l’incendio sia partito da un corto circuito partito da una termocoperta utilizzata dall’80enne per scaldarsi durante la notte.