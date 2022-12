La scorsa notte a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, due giovani sono morti in seguito ad un terribile incidente stradale. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

16 dicembre 2022

Terribile incidente sulla statale nella notte: due morti

Due giovani vite spezzate nell’ennesimo incidente mortale avvenuto sulle strade del nostro Paese. La tragedia la scorsa notte lungo la statale 268 a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. A perdere la vita un 19enne ed una giovane donna.

I due erano a bodo di un’auto scontratasi frontalmente con un furgone che viaggiava nell’opposto senso di marcia. Sul luogo del violentissimo impatto si sono precipitati i soccorritori e le forze dell’ordine. Nulla da fare per le vittime, mentre non hanno riportato lesioni gli occupanti del mezzo pesante.

Somma Vesuviana, violento frontale lungo la strada statale 268: morti due giovani

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Ancora sangue sulle strade. La scorsa notte, tra giovedì 15 e venerdì 16 dicembre, due persone sono morte in un terribile incidente avvenuto lungo la strada statale 268 nel territorio di Somma Vesuviana (Napoli). Le vittime sono un ragazzo di 19 anni ed una giovane donna, di cui non si conoscono le generalità.

I due, stando alle primissime informazioni, apprese dalla redazione di Fanpage, viaggiavano a bordo di una vettura che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha invaso la corsia opposta di marcia schiantandosi frontalmente contro un camion. Un urto violentissimo.

Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Purtroppo per i due occupanti dell’auto non c’è stato più nulla da fare: l’equipe medica non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Illesi, scrivono i colleghi della redazione di Fanpage, le persone che viaggiavano sul mezzo pesante.

Accorsi, oltre ai sanitari, anche i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare con precisione la dinamica del terribile scontro. Per permettere la rimessa in sicurezza della carreggiata e le operazioni dei militari dell’Arma, il tratto interessato della statale è stato chiuso al traffico.