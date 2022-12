Mario Sconcerti, il dolore di sua figlia: stava bene poi è morto

La morte di Mario Sconcerti ha lasciato tutta Italia senza parole, ecco le parole della figlia che hanno commosso il web

Di Alessia Conte

18 Dicembre 2022

Chi era Mario Sconcerti

Nato a Firenze nel 1948 e morto a Roma nel 2022, Mario Sconcerti è stato un commentatore delle pagine sportive del Corriere della Sera. La sua carriera è stata interamente dedicata al giornalismo sportivo non solo sui più noti quotidiani nazionali ma anche in numerose trasmissioni televisive, inoltre mentre raccontava di sport è stato anche dirigente della Fiorentina.

L’Italia ha perso un valore aggiunto che Mario ha saputo dare grazie all’esperienza e alla costante passione che lo ha accompagnato fino alla fine dei suoi giorni. Apprezzato e stimato da moltissimi colleghi, lascerà un vuoto incolmabile nel mondo dell’editoria.

Le parole della figlia: “Mi hai detto di stare bene”

Ieri pomeriggio è morto il noto giornalista Mario Sconcerti, una notizia che ha lasciato tutta Italia senza parole, dal momento che solo l’altro ieri è venuto a mancare per una rara forma di leucemia l’ex campione calcistico ed allenatore Mihajlovic, 53 anni, così come nella giornata di oggi ci ha lasciati l’attore 87enne Lando Buzzanca.

Nell’incertezza generale per aver perso nel giro di poche ore tre noti personaggi, la figlia di Mario sconcerti, 74 anni, ha voluto condividere i suoi pensieri con il web che si è commosso per le parole d’amore: “Ci eravamo sentiti due ore prima e mi hai detto di stare bene. Te ne sei andato con un colpo di scena, come volevi tu”.

La ragazza racconta come entrambi erano sereni dal momento che il giornalista si era recato in ospedale per alcuni controlli e lunedì sarebbe stato dimesso: ” Ti organizzerò un funerale laico e festoso, come avresti voluto…. Avevamo ancora parecchie cose su cui scaldarci… Sei andato via che ci eravamo appena detti “ti voglio bene”, conclude la donna.