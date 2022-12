Nel tardo pomeriggio di ieri, un incidente sull’Autostrada A2 a Rosarno (Reggio Calabria) è costato la vita ad una donna di 52 anni. Feriti i figli.

Di Marco Spartà

18 dicembre 2022

Incidente in autostrada nel pomeriggio: un morto e due feriti

Un morto e due feriti, questo il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull’Autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

La vittima è una donna di 52 anni che si trovava in auto insieme ai due figli, uno dei quali era alla guida. L’utilitaria si è scontrata contro un camion per cause ancora da determinare. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Rosarno, grave incidente sull’Autostrada A2: morta una donna di 52 anni, feriti i due figli

È una donna di 52 anni residente a Polistena (Reggio Calabria) la vittima dell’incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 17 dicembre, lungo l’Autostrada A2 vicino lo svincolo di Rosarno.

Ancora da chiarire le cause dello scontro che ha visto coinvolti un camion e la Fiat Panda su cui viaggiava la 52enne ed i suoi due figli, uno dei quali si trovava al volante. I due veicoli, riporta la redazione de La Gazzetta del Sud, si sarebbero scontrati nei pressi dello svincolo e l’impatto avrebbe ridotto la vettura in un ammasso di lamiere.

Per estrarre gli occupanti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno poi affidato la 52enne ed i figli allo staff medico del 118. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. I due ragazzi, invece, sono rimasti feriti e trasportati presso l’ospedale di Polistena. Entrambi, scrivono i colleghi de La Gazzetta del Sud, non sarebbero in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto a rimettere in sicurezza la carreggiata, mentre la Polizia Stradale si è occupata dei rilievi di legge per chiarire le dinamiche dell’impatto. Per questa ragione il traffico è stato deviato ed il tratto interessato chiuso per diverse ore.