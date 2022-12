Spunta un testimone nel caso di Alice Neri, la 32enne trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua auto. Pare che un uomo l’abbia baciata.

Di Alessia Conte

19 Dicembre 2022

Il caso di Alice Neri, la ricostruzione

Alice Neri è scomparsa tra il 17 e 18 novembre, prima di uscire di casa con la scusa di doversi vedere con un’amica, dopo il lavoro è rincasata ma il marito ha notato che fosse alquanto strana. Senza prepararsi ha preso la borsa ed è uscita, l’uomo ha scoperto che la moglie non fosse rincasata l’indomani verso le 6.00, quando si è svegliato per andare a lavoro ed a quel punto ha lanciato l’allarme. L’amica con la quale avrebbe dovuto vedersi per l’aperitivo ha smentito l’incontro, le operazioni di ricerca si sono concluse dopo pochi giorni quando la 32enne è stata trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua auto.

Spunta un testimone, due uomini hanno baciato la donna

E’ stato svelato un importantissimo indizio che potrebbe portare ad una svolta sul caso di Alice Neri, la 32enne trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua auto nella zona isolata di Concordia sulla Secchia in provincia di Modena.

La settimana scorsa, durante la trasmissione Quarto Grado, la madre di Alice aveva accusato il collega di quest’ultima di essere la concausa della morte della ragazza, dal momento che dopo aver trascorso tutta la notte insieme a chiacchierare in un bar, l’uomo, di nome Marco, non ha aspettato che Alice entrasse effettivamente in auto per rincasare.

In queste ore è emersa una testimonianza che non è passata inosservata, “Ho visto la giovane baciarsi, a distanza di mezz’ora, con due persone diverse”, dice la fonte presente la sera della morte di Alice, tra il 17 e 18 novembre, allo ’Smart Cafè’ di Concordia.

Inizialmente l’uomo ha notato che Alice e Marco avevano trascorso molto tempo insieme, tanto da chiedersi cosa avessero da dirsi in così tante ore. Il testimone ha poi lasciato con alcuni amici il bar dov’era Alice con Marco, dopo poco il gruppo ritorna allo ’Smart Cafè’ ed il testimone vede che Marco (con il quale Alice si era baciata) non c’era più ma era comparso Mohamed con il quale si stava baciando. Attualmente Marco è indagato e Mohamed potenzialmente indiziato, è stato arrestato in Francia in attesa di nuovi sviluppi.