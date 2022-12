È di un morto ed un ferito grave il bilancio del grave incidente avvenuto sulla statale 7bis/Raccordo ‘di Terra di Lavoro’ a Villa Literno, comune in provincia di Caserta.

Di Marco Spartà

19 dicembre 2022

Incidente nel pomeriggio sulla statale: grave il bilancio

Nel pomeriggio di ieri, una moto, su cui viaggiavano due persone, si è schiantata contro il guardrail lungo la strada statale 7bis/Raccordo ‘di Terra di Lavoro’ nel territorio comunale di Villa Literno, in provincia di Caserta.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per il passeggero della due ruote, deceduto sul colpo. Ferito gravemente e trasportato in ospedale, invece, il conducente.

Villa Literno, moto si schianta contro il guardrail lungo la statale 7bis: un morto ed un ferito grave

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Ieri pomeriggio, domenica 18 dicembre, un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è morto in un tragico incidente avvenuto a Villa Literno, centro della provincia di Caserta.

La vittima viaggiava a bordo di una moto, condotta da un’altra persona, lungo la statale 7bis/Raccordo ‘di Terra di Lavoro’. Per cause ancora da stabilire con precisione, scrive la redazione di Fanpage, il conducente ha perso il controllo della due ruote che ha terminato la propria corsa contro il guardrail a bordo della carreggiata. Uno schianto molto violento che ha fatto sbalzare i due sull’asfalto.

La centrale operativa ha inviato sul posto i mezzi di soccorso del 118. L’equipe medica ha provato a rianimare il passeggero, ma era ormai troppo tardi: il decesso sarebbe sopraggiunto sul colpo. L’uomo alla guida, invece, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si troverebbe ricoverato.

Accorsi anche gli agenti della Polizia Stradale di Caserta che hanno condotto i rilievi di legge e gli accertamenti. Dai primi riscontri, scrive Fanpage, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: si tratterebbe, dunque, di un incidente autonomo. Il tratto interessato, per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi, è rimasto chiuso per circa un’ora e mezza prima di essere riaperto al traffico.