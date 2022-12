Un bambino di un anno e mezzo è morto all’ospedale di Rimini dove era stato trasportato dopo essere rimasto soffocato da un pezzo di cibo in casa.

Di Marco Spartà

19 dicembre 2022

Soffocato da un pezzo di cibo: muore bimbo di un anno e mezzo

Una storia terribile quella che arriva da Faenza, centro in provincia di Ravenna. Un bambino di un anno e mezzo è deceduto dopo essere rimasto soffocato da un pezzo di cibo che aveva ingerito mentre mangiava in casa.

La madre, vedendo che il bimbo non respirava bene, ha chiamato il numero unico per le emergenze. La centrale operativa ha inviato, dunque, sul posto un’ambulanza. I sanitari hanno provato a rianimare il piccolo che è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto qualche giorno dopo.

Faenza, bimbo muore soffocato da un boccone mentre mangia: i risultati dell’autopsia

Aveva solo un anno e mezzo il bambino deceduto all’ospedale Infermi di Rimini, dove si trovava ricoverato da qualche giorno. La morte è avvenuta lo scorso 5 dicembre, ma la notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore.

Da quanto ricostruito, come riferisce Il Resto del Carlino, lo scorso 30 novembre il piccolo stava mangiando nell’abitazione dove viveva con i genitori, a Faenza (Ravenna). Improvvisamente un boccone gli ha ostruito le vie aeree ed il bimbo ha iniziato a sentirsi male perdendo i sensi. La madre, a quel punto, dunque, ha chiamato i soccorsi.

Immediato l’arrivo di un equipaggio del 118 presso l’abitazione. Lo staff medico ha praticato le prime manovre di rianimazione sul posto e successivamente ha caricato il bimbo sull’ambulanza trasportandolo d’urgenza presso l’ospedale cittadino. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita disponendo subito dopo il trasferimento presso il nosocomio di Rimini, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Purtroppo, a quasi una settimana di distanza, il tragico epilogo con la morte cerebrale.

Per chiarire le cause del decesso, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma, i cui risultati, riporta Il Resto del Carlino, hanno fatto emergere che si è trattato di una morte naturale escludendo altre ipotesi.