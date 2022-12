Un uomo di 68 anni è rimasto vittima di un terribile incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi a Gallarate, in provincia di Varese. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

19 dicembre 2022

Incidente mortale nella mattinata di oggi: la vittima è un 68enne

Un gravissimo incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 68 anni. È accaduto questa mattina a Gallarate, in provincia di Varese: la vittima si trovava alla guida della sua auto che improvvisamente si è ribaltata.

I soccorritori, giunti sul posto, dopo aver provato a rianimare a lungo l’automobilista si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni riportate. Agli agenti della Polizia Locale il compito di ricostruire la dinamica esatta del sinistro.

Gallarate, auto si ribalta in corso Leonardo Da Vinci: perde la vita un uomo di 68 anni

È Giovanni Rossi, 68enne residente a Samarate, la vittima dell’incidente avvenuto questa mattina, lunedì 19 dicembre, a Gallarate, centro in provincia di Varese.

Il 68enne si trovava alla guida della sua vettura e stava percorrendo corso Leonardo Da Vinci. Improvvisamente, per cause ancora da chiarire, riporta la stampa locale tra cui la redazione di Varese News, l’auto si è ribaltata all’incrocio con via Agnelli.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno lavorato per estrarre dall’abitacolo il conducente, poi affidato all’equipe medica a cui, purtroppo, non è rimasto altro che dichiararne il decesso. A nulla sono valsi tutti gli sforzi per rianimarlo. Soccorsa anche la moglie della vittima che ha accusato un malore dopo essere arrivata sul posto.

Gli agenti della Polizia Locale del comune in provincia di Varese hanno condotto i rilievi di legge per stabilire la dinamica esatta del sinistro e si sono occupati di regolare il traffico. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riferiscono i colleghi di Varese News, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L’ipotesi più accreditata è quella secondo la quale Rossi sia stato colto da un malore alla guida della sua auto.