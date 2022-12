Una vera tragedia a Sciacca, un pulmino ha travolto 8 bambini di quinta elementare, pare che il mezzo fosse parcheggiato in discesa: la vicenda

Di Alessia Conte

19 Dicembre 2022

La vicenda, ecco cos’è successo

Tanto spavento ed una tragedia sfiorata a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove otto bambini di quinta elementare ed un’insegnante, sono stati travolti da un pulmino parcheggiato in salita, presso l’istituto Mariano Rossi. Tutti sono rimasti feriti in modo lieve, gli alunni con l’insegnante stavano partecipando ad una manifestazione all’aperto in un altro istituto scolastico, il Calogero Amato Vetrano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che prontamente hanno trasferito i feriti in ospedale.

Come stanno le giovani vittime dell’incidente

Al momento si indaga su come il pulmino parcheggiato in discesa si sia messo in movimento, in una prima ipotesi si è pensato che lo stesso, nonostante il freno a mano, non avesse la marcia inserita e che quindi la forza di gravità lo abbia fatto spostare. Il bilancio poteva essere drammatico ma per fortuna nessuna persona coinvolta è rimasta ferita gravemente.

Il mezzo pesante ha preso velocità e si è abbattuto sulla scolaresca, che di spalle, non si è accorta di quanto stesse per succedere. Per questo motivo otto alunni ed una maestra sono stati presi in pieno mentre gli altri sono riusciti a scappare. I soccorsi sono stati immediati.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale che sta cercando di ricostruire la vicenda con più dettagli raccogliendo anche delle testimonianze. Dopo essere stati soccorsi dai medici e paramedici, i feriti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Tutti hanno riportato diverse contusioni ed escoriazioni, nulla di più grave, a qualcuno è stato messo qualche punto di sutura ed una bambina ha riportato un lieve trauma al ginocchio. Per fortuna nulla di grave si è verificato dal momento che il bilancio poteva essere molto più drammatico.