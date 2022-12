Un clochard di 75 anni è stato trovato morto questa mattina su una panchina del centro di Bologna da alcuni passanti. Intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

20 dicembre 2022

Uomo trovato morto su una panchina: l’allarme lanciato da alcuni passanti

Riverso su una panchina in pieno centro. Così è stato trovato morto un senzatetto di 75 anni nella mattinata di oggi a Bologna. A notare il corpo sarebbero stati alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme.

I soccorsi hanno impiegato pochi minuti ad arrivare sul posto, ma per l’anziano era ormai troppo tardi. Dopo vari tentativi di rianimazione, i sanitari hanno fermato le manovre e dichiarato il decesso. Presenti per gli accertamenti del caso anche i carabinieri del capoluogo emiliano.

Bologna, senzatetto trovato morto su una panchina in centro: deceduto per cause naturali

Un uomo è stato trovato morto questa mattina, martedì 20 dicembre, nel centro di Bologna. Si tratta di un pensionato, originario di Crotone, ma residente a Marzabotto (Bologna) che da tempo sembra vivesse in strada.

Il tragico ritrovamento, secondo quanto si legge su un articolo de Il Resto del Carlino, in via San Felice intorno alle 7 quando alcuni passanti hanno visto il corpo dell’anziano riverso su una panchina. Subito è stato chiamato il numero unico per le emergenze.

La centrale operativa ha inviato, dunque, un’equipe medica del 118 sul posto. Lo staff sanitario ha avviato le manovre salvavita, ma alla fine non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Stando ai primi accertamenti del medico legale, scrivono i colleghi de Il Resto del Carlino, la morte era avvenuta almeno due ore prima del ritrovamento e sopraggiunta per cause naturali. Sul cadavere, difatti, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.

Ad occuparsi degli accertamenti del caso e dell’identificazione del corpo i carabinieri del capoluogo emiliano arrivati sul luogo del drammatico episodio insieme ai soccorsi.

Purtroppo non si tratta della prima tragedia simile avvenuta nel nostro Paese. L’ultima si era consumata nella mattinata di venerdì scorso a Milano, dove un clochard egiziano di 42 anni era stato trovato senza vita nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi.