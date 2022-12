Stangata sul tabacco: 40 centesimi in più. Il 1° gennaio è vicino

Per gli amatori del tabacco arriva una cattiva notizia, il prezzo aumenta di 40 centesimi dal 1° gennaio 2023.

Di Alessia Conte

20 Dicembre 2022

Sigarette e tabacco, gli italiani fanno i conti con gli aumenti

Dal 1° gennaio 2023 sono previsti degli aumenti sul tabacco di 40 centesimi e di 10/12 centesimi sulle sigarette, brutte notizie quindi per le tasche dei fumatori che dovranno fare i conti, anche in questo caso, con il caro vita. La disposizione in merito va a modificare le aliquote di accisa prevedendo che vi sia un aumento dal 59% al 60% a partire dall’anno nuovo.

Gli avvantaggiati, per così dire, saranno i fumatori di sigarette e non di tabacco, da due anni il prezzo di sigarette e tabacco non era stato soggetto ad aumenti, ovvero nel periodo del Covid-19.

Consigli utili per smettere di fumare

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Fumare fa male non solo al portafogli visti i rincari ma anche alla salute, oggi vogliamo darti qualche consiglio su come provare a smettere qualora tu fossi un fumatore.

Fissa una data: sembrerà banale ma avere una data di inizio è un buon punto di partenza. Scrivilo da qualche parte: fai una lista ben visibile e tienila per casa, ogni giorno leggere i buoni propositi ti aiuterà.

Non fumare con gli amici: se ti piace fumare in compagnia è arrivato il momento di farlo, fumare insieme non è positivo piuttosto cercate di smettere insieme.

Con i risparmi concediti qualche sfizio: tieni da parte i soldi delle sigarette e fatti un regalo, sarà molto più gratificante.

Cerca supporto: circondarti di persone che ti aiutano ti farà solo del bene.

Individua il tuo desiderio: focalizza quel qualcosa che ti fa pensare ad una sigaretta e distogli l’attenzione.

Mantieniti occupato: se hai voglia di fumare fai qualcos’altro.

Cerca di stare tranquillo: pratica qualche sport per scaricarti dallo stress.

Alimentati in modo corretto: un’alimentazione salutare ti aiuterà a cambiare notevolmente le tue abitudini.