Grave incidente ieri mattina sull’Autopalio a San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze: morto un impiegato delle Poste Italiane di 44 anni.

Di Marco Spartà

22 dicembre 2022

Incidente stradale mentre lavora: morto un 44enne

Un’altra vittima sul lavoro, l’ennesima. Ieri mattina, un dipendente delle Poste Italiane di 44 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto lungo l’Autopalio nel territorio di San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze.

Il 44enne si stava recando alla guida di un’auto presso un ufficio postale, ma improvvisamente la vettura si è schiantata contro un tir. I soccorsi, giunti sul posto, lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove, purtroppo, è morto poco dopo.

San Casciano, incidente sull’Autopalio: dipendente delle Poste perde la vita mentre lavora

Sotto choc la comunità di San Casciano in Val di Pesa, centro della provincia di Firenze, per la morte di Fabio Zolfanelli, dipendente delle Poste 44enne deceduto nella mattinata di ieri, mercoledì 21 dicembre, in seguito ad un terribile incidente stradale mentre lavorava.

Zolfanelli, secondo quanto ricostruito, come scrive la redazione di Repubblica, si stava recando presso un ufficio postale dove avrebbe dovuto consegnare un dispaccio. Durante il tragitto, per cause ancora da determinare con precisione, l’auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un tir lungo l’Autopalio a San Casciano in Val di Pesa. Il conducente del camion ha subito soccorso il 44enne riuscendo ad estrarlo dal veicolo prima che questo prendesse fuoco.

Sul posto, nel frattempo, sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure all’automobilista, poi trasportato d’urgenza in ospedale, dove è giunto in condizioni critiche. Purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: poco dopo l’arrivo, Fabio è deceduto.

Sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno condotto i rilievi di legge per stabilire le cause e la dinamica dello scontro. Da quanto appurato, riferisce Repubblica, pare che il mezzo pesante coinvolto viaggiasse a velocità ridotta per via di un guasto.

La notizia della morte di Fabio Zolfanelli, che lascia la moglie e un figlio piccolo, ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale dove era molto conosciuto.