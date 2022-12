A Castelvetro, in provincia di Modena, un uomo di 38 anni è rimasto vittima di un terribile incidente stradale verificatosi ad un incrocio. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

21 dicembre 2022

Scontro tra scooter e auto all’incrocio: morto un uomo

Un uomo di 38 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Castelvetro, in provincia di Modena. Il 38enne era alla guida di uno scooter che, dopo essersi scontrato con una vettura, condotta da una ragazza di 22 anni, è finito contro un muro.

All’arrivo del personale medico del 118, purtroppo, per lo scooterista non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo appurarne il decesso. Sul posto si sono precipitate anche le forze dell’ordine che hanno condotto i rilievi per determinare la dinamica del sinistro.

Castelvetro, incidente mortale ad un incrocio tra scooter e auto: Alessandro muore a 38 anni

Incidente mortale nel primo pomeriggio di ieri, martedì 20 dicembre, a Castelvetro, comune della provincia di Modena. La vittima è Alessandro Santachiara, 38enne residente a Quattro Castella (Reggio Emilia).

Da una prima ricostruzione del sinistro, come riferiscono alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, Alessandro stava percorrendo via Statale a bordo del suo scooter che, per cause ancora in fase di accertamento, è entrato in collisione con un’auto, una Dacia Duster condotta da una ragazza di 22 anni. Dopo l’impatto, avvenuto all’incrocio con via Ossi, il mezzo a due ruote ha terminato la propria corsa contro un muro.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma per il 38enne era ormai troppo tardi: all’equipe medica non è rimasto altro da fare che dichiararne il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni riportate.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di legge per stabilire le cause dello scontro. Dai primi accertamenti, scrive Fanpage, sembra che l’impatto possa essere avvenuto mentre lo scooter stava sorpassando la vettura in procinto di svoltare a sinistra, circostanza ancora da confermare. Maggiori dettagli potrebbero emergere dai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, ora al vaglio delle forze dell’ordine.