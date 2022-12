Gaia Randazzo, ha messo fine alla sua vita? “Siamo distrutti, è inaccettabile”, commenta la famiglia

Gaia Randazzo, la 20enne scomparsa dal traghetto Genova-Palermo, si è suicidata. La famiglia commenta: “Impensabile e inaccettabile, siamo distrutti”.

22 Dicembre 2022

La storia di Gaia Randazzo

Non ci sono (quasi) più dubbi sulla morte di Gaia Randazzo, la ragazza scomparsa dal traghetto Genova-Palermo nella notte tra il 10 e l’11 novembre. La vicenda legata alla sorte della 20enne è stata poco chiara fin dall’inizio, era in viaggio con il fratellino minore per raggiungere la nonna in Sicilia e salutarla prima della festività Natalizie, dopo aver trascorso quasi tutta la notte su una poltrona della hall del ponte 6, verso le 3 di notte si sono perse definitivamente le sue tracce.

Le telecamere di sicurezza avevano perso le sue tracce, una felpa blu è stata ritrovata all’esterno del traghetto mentre tutti i suoi effetti personali erano al proprio posto vicino al fratellino che non trovando la sorella ha lanciato l’allarme.

Da quel momento il buio più totale, la famiglia ha sempre rifiutato l’idea del suicidio ma a quanto pare è l’unica spiegazione plausibile alla scomparsa della 20enne.

Sempre più vera l’ipotesi del suicidio

Come riporta Chi l’ha Visto, programma in onda su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli: “Scomparsa dalla nave: L’analisi del cellulare di Gaia non lascia dubbi, la ragazza si è tolta la vita. I familiari: “Impensabile e inaccettabile, siamo distrutti. Se solo avessimo capito qualcosa non l’avremmo mai fatta partire”.

Una vera tragedia quindi, che si potrebbe concludere nel peggiore dei modi. La famiglia, sempre sicura del fatto che Gaia fosse una ragazza felice, oggi si da colpa di non aver colto quel malessere che l’avrebbe condotta a compiere l’insano gesto.

Ricordiamo che la ragazza si era da pochi giorni lasciata con il fidanzatino, il cellulare è l’unica via che può condurre gli inquirenti alla verità. Nelle prossime ore nuovi sviluppi confermeranno o meno l’ipotesi del suicidio ma a quanto pare potrebbe essere l’unica certezza.