Laura Pausini entra nel mood natalizio e fa impazzire tutti. La tutina attillata accende la fantasia – FOTO

Laura Pausini regala piacevoli emozioni a milioni di fan, con la tutina di raso rosso accende la fantasia dei maschietti.

Laura Pausini, una vita piena di successi

Nata a Faenza nel 1974, Laura Pausini è una delle cantanti più famose al mondo. La sua voce straordinaria l’ha portata ad esordire nei primi anni ’90, conquistandosi un podi, in brevissimo tempo, tra i migliori cantanti presenti sul panorama musicale nazionale ed internazionale.

Fin da piccola ha amato la musica, ha iniziato ad esibirsi con il coro della chiesa per poi prendere delle vere e proprie lezioni che le hanno permesso di perfezionarsi nel tempo. L’esordio avviene nel 1993 al Festival di Sanremo, quando la Pausini canta “La solitudine”, in poco tempo Marco se ne è andato e non ritorna più diventa un tormentone cantato ancora oggi dalle nuove generazioni.

Negli anni Laura ha collaborato con i big della musica, ricordiamo Eros Ramazzotti, Zucchero, Gino Paoli e tanti altri. In questi anni ha vissuto un mix di emozioni che le hanno permesso di crescere e perfezionarsi sempre di più.

Gli scatti che hanno fatto impazzire il web, mai vista così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

“Ufficialmente entrata nel mood natalizio! E voi, siete pronti?”, scrive in diverse lingue Laura Pausini facendo impazzire milioni di follower che la seguono su Instagram e Facebook.

La cantante ha deciso di indossare una tutina di raso rosso decisamente attillata e stivali vertiginosi che superano anche le ginocchia, l’outfit è impreziosito da un decoro che cade proprio sul prosperoso décolleté.

I fan non contengono l’euforia del momento e decidono di commentare con complimenti decisamente piccanti, ma d’altronde Laura li ha provocati e loro rispondono positivamente al malizioso affronto della loro beniamina.

“Esagerata” scrive qualcuno in preda all’emozione visto che allega una serie di faccine commosse. “The most beautiful lady in red”, risponde qualche collega da oltre oceano.

Con un pizzico di euforia, Laura Pausini ha movimentato le feste dei fan, sicuramente la giornata ha preso una piacevole piega visto quanta bellezza, anche se coperta, sfoggia la cantante in forma smagliante.