Uccisi a martellate, chi è il presunto killer Andrea Cardinale

Due fidanzati sono stati uccisi a martellate a Londra, scopriamo chi è il presunto killer Andrea Cardinale, pare abbia problemi psichici.

Chi è Andrea Cardinale, il presunto killer

Andrea Cardinale è il presunto killer che ha ucciso due fidanzati a Londra, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, entrambi siciliani sono stati ritrovati ammazzati in casa a Thornaby, nella contea dello Yorkshire in Gran Bretagna.

L’assassino è palermitano, ha 21 anni e lo scorso 22 dicembre è stato fermato dalla polizia. Soffriva da diverso tempo di depressione ed era coinquilino di Nino. I due fidanzati sono stati uccisi a martellate e prima di essere brutalmente assassinati erano stati a cena proprio con Andrea la stessa sera dell’omicidio.

I problemi psichici ma anche la gelosia

Andrea Cardinale non è stato accusato immediatamente di omicidio ma solo dopo alcuni accertamenti, ora è in stato di fermo, era un collega del 25enne Nino Calabrò, lavoravano nel casinò di Thornaby come croupier, Andrea e Nino erano buoni amici, svolgevano gran parte della giornata insieme ed in passato avevano anche convissuto per un periodo.

Cardinale, il presunto omicida, conosceva anche la fidanzata di Nino, Francesca Di Dio la quale aveva una relazione a distanza con quest’ultimo e spesso volava in Inghilterra per andarlo a trovare, quando giungeva per periodo più o meno brevi, conviveva sotto lo stesso tetto di Andrea e Nino, i ragazzi vivevano in una sorta di condominio-ostello a Thornaby Road. Una cittadina che conta 30mila abitanti, nella parte settentrionale del paese e generalmente tranquilla.

Da quanto si apprende nelle ultime ore anche dai giornali londinesi, Andrea aveva problemi psichici, spesso era vittime di alcune crisi depressive che lo annientavano emotivamente e mentalmente. Di fatti si pensa che in preda ad un raptus sia andato in escandescenza ed abbia inveito contro i due giovani amici.

Gli inquirenti non escludono la gelosia come movente, pare che i giovani palermitani siano stati massacrati a martellate. A scoprire i corpi è stato proprio il padre di Cardinale, anch’egli volato in Inghilterra per stare qualche giorno con suo figlio. La scena è stata raccapricciante, Andrea con lo sguardo perso nel vuoto fissata i cadaveri massacrati degli amici in una pozza di sangue.