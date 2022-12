Pancakes alla frutta: la ricetta facile e veloce per sorprendere i vostri ospiti

Siete alla ricerca di una ricetta facile e veloce per sorprendere gli ospiti a Natale? Provate questi pancakes alla frutta. Bastano pochi ingredienti.

SOS Natale, cosa cucinare?

Decidere cosa cucinare a Natale è sempre difficile, soprattutto quando si tratta di spuntini. Spesso ci si concentra sul cenone e si tendono a trascurare altri pasti importanti come la pausa di metà pomeriggio o la colazione. Se siete alla ricerca di idee per uno spuntino facile e veloce, questo articolo è quello che fa per voi.

Oggi noi di Yeslife vi consigliamo una ricetta semplicissima adatta a grandi e piccini. Si tratta dei pancakes alla frutta, una ricetta che da sempre salva colazioni e ritrovi di famiglia. Vediamo come prepararli.

Pancakes alla frutta, pochi ingredienti e tanto gusto

Per preparare i pancakes alla frutta vi serviranno:

Farina (circa due bicchieri)

(circa due bicchieri) Kefir (un bicchiere)

(un bicchiere) 1 uovo

Zucchero (un cucchiaio)

(un cucchiaio) Sale (un cucchiaino)

(un cucchiaino) Essenza di vaniglia

Bicarbonato (mezzo cucchiaio)

(mezzo cucchiaio) Frutta a piacere (noi consigliamo la mela)

Unite l’uovo, lo zucchero e il sale e mescolate insieme. In un piatto a parte setacciate la farina e in una terza ciotola tagliate la mela a quadratini e lasciatela da parte. Mettete il kefir in un pentolino e scaldatelo fin quasi a farlo bollire, avendo sempre l’accortezza di girarlo perché non si addensi troppo.

Poco prima che il kefir faccia le bolle, toglietelo dal fuoco ed aggiungetelo pian piano all’uovo. Aggiungete anche la farina setacciata e l’essenza di vaniglia e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto aggiungete la mela e mezzo cucchiaino di bicarbonato, poi mescolate molto velocemente e lasciate riposare da una parte per circa una mezz’ora. Passata la mezz’ora, potete mettere dell’olio in una padella e quando sarà ben calda versarvi alcune cucchiaiate di impasto, a seconda della grandezza che volete ottenere per i pancakes. Cuocere finché non saranno ben dorati.

Potete accompagnare i vostri pancakes con nutella e burro di arachidi o con frutta fresca di stagione. Un’ottima accoppiata è quella formata da pancakes e marmellata a scelta. Esiste poi la variante con marmellata di albicocche e panna acida, adatta ai palati più raffinati.