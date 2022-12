Tragedia alla vigilia di Natale, due giovani si schiantano contro un muro

Una tragica vigilia di Natale, sono morti questa notte due ragazzi di 25 anni. Lo schianto è stato fatale e Mestre piange le giovani vittime.

Un tragico epilogo per due giovani, morti dopo essere finiti contro un muro

Una vera tragedia nel giorno della Vigilia di Natale, due giovani si sono schiantati contro un muro, entrambi avevano 25 anni. Nell’impatto altre due persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto in Via della Libertà a Mestre, l’auto sulla quale viaggiavano era una Renault Clio, a guidarla era una ragazza. A nulla è valso l’intervento dei medici, due ragazzi sono morti quasi subito mentre gli altri passeggeri sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e la polizia stradale per garantire la sicurezza ai vigili del fuoco che estraevano i corpi dalle macerie. Le operazioni si sono concluse alle prime luci dell’alba.

“Non farlo”, la campagna del governo per i giovani

A ridosso delle festività natalizie, il governo ha deciso di sensibilizzare i giovani a non fare abuso di alcol o sostanze stupefacenti al fine di limitare quanto più possibile gli incidenti. Da recenti indagini è emerso come la causa prevalente tra i ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 24 anni siano appunto dei comportamenti sbagliati e sono nel 2022, più di 6.500 persone hanno perso la vita.

Per limitare quanto più possibile i danni e porre l’attenzione su un comportamento corretto e responsabile, il governo ha pensato ad un’importante campagna pubblicitari, “Non farlo”, prodotta e coordinata dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio guidata dal sottosegretario Alberto Barachini in collaborazione con il Dipartimento Antidroga e il Ministero dell’Interno.

La campagna tende a far riflettere sul valore della vita e sulla sicurezza. Recenti studi Istat hanno evidenziato come la consueta assunzione di alcol e droga siano la causa del 90% delle morti in giovane età. Lo spot sarà diffuso dal 25 dicembre al 7 gennaio su tutte le reti Rai, comprese le radio. Assumere un atteggiamento responsabile verso se stessi e verso gli altri è il primo passo per diventare cittadini responsabili in una moderna società civile.