La tosse non passa? Latte, miele e un ingrediente segreto la manderanno via

Tosse persistente? Il miglior rimedio si trova in cucina. Bastano solo latte, miele ed un ingrediente segreto.

di Costanza Bordiga

23 Dicembre 2022

Tossa persistente?

La tosse persistente è un problema da non sottovalutare. Anche nei casi in cui non degenera in qualcosa di più grave (es. Polmonite), questo disturbo può essere davvero debilitante. La prima cosa da fare è dunque consultare un medico e seguire i suoi consigli. Alcuni sintomi necessitano tassativamente di medicine per poter essere curati.

In tutti quei casi meno gravi in cui è necessario aspettare che la tosse passi, esiste però un rimedio semplice ed efficace per sciogliere il muco. Si tratta di un vecchio rimedio della nonna molto usato in passato. Vediamo come prepararlo.

Il segreto per la tosse: latte, miele ed un ingrediente segreto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Tutti sanno che latte e miele sono gli ingredienti consigliati per curare il mal di gola. Basta scaldare il latte in microonde o nel pentolino fino a farlo bollire e poi aggiungere miele a piacimento (generalmente uno e due cucchiai). Pochi tuttavia sanno che la tosse passa più in fretta aggiungendo un ingrediente speciale.

Si tratta dell’alcol, un rimedio vecchio come il mondo che non ha mai perso la sua efficacia. La cosa migliore è dunque aggiungere uno shot di grappa al vostro bicchiere di latte e miele, mescolare e bere a piccoli sorsi. Nel caso non vi piacesse la grappa, potete sempre optare per il rum o – a mali estremi – per il gin.

Una raccomandazione è ovviamente quella di utilizzare questo rimedio solo in età adulta e solo se si è abituati a bere super alcolici. La grappa ha infatti un alto tasso alcolico che può avere un effetto troppo forte su chi non ha l’abitudine di bere. Ricordate inoltre che basta una piccola quantità di alcol per ogni bicchiere di latte. Il segreto è saper bilanciare i tre ingredienti per creare la giusta bevanda anti-tosse.