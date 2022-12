Gianluca Vialli è cosciente ma affaticato, le sue condizioni di salute

Gianluca Vialli, l’ex campione di calcio, è cosciente ma molto affaticato. In queste ore moltissime persone si stanno recando a Londra per dargli conforto.

Di Alessia Conte

23 Dicembre 2022

Gianluca Vialli, le sua condizioni (attuali) di salute

Il mondo del calcio è con il fiato sospeso per le condizioni di salute dell’ex campione Gianluca Vialli, colpito da diverso tempo da un aggressivo tumore al pancreas. Vialli è stato ricoverato presso una clinica di Londra, le sue condizioni di salute non sono delle migliori ma i medici sono speranzosi. A quanto pare Gianluca è cosciente ma molto affaticato, sta combattendo con tutte le sue forze per restare in vita. Da ottobre si è sottoposto ad alcune terapie sperimentali che, al momento, non hanno sortito degli effetti positivi e per questo motivo si è reso necessario il ricovero d’urgenza, questo è quanto riferisce La Gazzetta dello Sport.

Tumore al pancreas, la malattia di cui soffre l’ex campione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Vialli (@lucavialli)

In questi giorni è costantemente monitorato, la famiglia si sta recando a Londra per dargli conforto, anche la madre di oltre 80anni, è volata da suo figlio. Colleghi ed amici gli stanno vicino in tutti i modi ancora scossi dalla prematura morte di Mihajlovic, venuto a mancare qualche giorno fa all’età di 53 anni per una gravissima forma di leucemia che dopo quasi 3 anni di cure, ha vinto sull’ex campione sportivo.

Vialli soffre di una forma molto aggressiva di tumore al pancreas, si sta curando nelle migliori cliniche del mondo ma ogni tentativo sembra essere, purtroppo, vano. Ad ogni modo la speranza è l’ultima a morire e Gianluca ce la sta mettendo tutta per recuperare le forze e tornare alla sua normalità fatta di calcio, competizioni, famiglia ed amici. Al momento è costantemente monitorato dai medici.