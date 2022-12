Un uomo di 52 anni è stato ucciso nella serata di ieri mentre si trovava nel piazzale di un bar nella periferia di Roma. Fermato dalla Polizia un sospettato.

23 dicembre 2022

Dramma nella serata di ieri: assassinato un uomo

Omicidio nella serata di ieri a Roma, dove un uomo di 52 anni è stato assassinato nel piazzale di un bar. La vittima sembra stesse provando a ricaricare la batteria della propria auto quando il killer si è avvicinato e lo ha colpito con una coltellata alla gola.

Alcuni clienti dell’esercizio, che avrebbero assistito alla scena, hanno subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. I sanitari, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato d’urgenza il 52enne in ospedale, dove è deceduto poco più tardi. Ad indagare sul delitto gli agenti della Polizia della Capitale che alcune ore dopo hanno fermato un uomo.

Roma, omicidio nel piazzale di un bar: 52enne ucciso con una coltellata

Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio, su cui gli inquirenti stanno cercando di far luce vagliando anche il passato della vittima.