Una ragazza di soli 18 anni è morta dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Ronchi dei Legionari, nella provincia di Gorizia.

Di Marco Spartà

23 dicembre 2022

Morta una ragazza di 18 anni: comunità sotto choc

Un improvviso malore in casa, dove era appena tornata dopo una visita al pronto soccorso. È morta così una ragazza di soli 18 anni, compiuti da pochi giorni, a Ronchi dei Legionari, comune della provincia di Gorizia.

La giovane, stando a quanto emerso, aveva avuto un malessere e si era recata in ospedale insieme alla madre. Visitata dai medici, era stata dimessa, ma poche ore dopo il rientro presso la sua abitazione, si è sentita male nuovamente. Inutile l’intervento dei sanitari del 118.

Ronchi dei Legionari, malore in casa dopo le dimissioni dall’ospedale: morta una 18enne

Un’intera comunità sotto choc quella di Ronchi dei Legionari, centro della provincia di Gorizia, dove una ragazza è deceduta improvvisamente nella sua abitazione. Si tratta di Anisa Mahmic, giovane di origini bosniache, ma da tempo residente in Italia che ad inizio dicembre aveva festeggiato i suoi 18 anni.

Anisa, secondo quanto riferisce la redazione de Il Gazzettino, aveva accusato un malessere e si era recata, insieme alla madre, presso l’ospedale San Polo di Monfalcone. Qui i medici l’avevano sottoposta alle visite e agli esami del caso che, però, non avevano fatto emergere nulla di preoccupante tanto che era stata dimessa subito dopo.

Una volta in casa, però, nella notte, la 18enne ha iniziato a sentirsi male una seconda volta. La madre ha, dunque, chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto si è precipitata un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118 che, purtroppo, non è riuscita a far nulla per la giovane. Dopo svariati tentativi di rianimazione, è stato constatato il decesso.

Non si conoscono ancora con certezza le cause della morte di Anisa. Per far maggior chiarezza e risalire ad eventuali responsabilità, secondo quanto scrivono i colleghi de Il Gazzettino, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla salma.

La terribile notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Ronchi dei Legionari che ha espresso il proprio cordoglio per la famiglia della ragazza.