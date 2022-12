Questa mattina, in un incidente sulla statale 275 in provincia di Lecce, un uomo di 74 anni è morto e due persone sono rimaste ferite.

Di Marco Spartà

22 dicembre 2022

Incidente sulla strada statale 275: tragico bilancio

Un uomo di 74 anni è deceduto ed altre due persone sono rimaste ferite in un drammatico incidente stradale verificatosi questa mattina lungo la statale 275 tra Scorrano e Nociglia, comuni in provincia di Lecce.

Per cause ancora da chiarire, due auto ed un’Apecar si sarebbero scontrate sulla statale. Per il 74enne, che era alla guida del mezzo a tre ruote, a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. Gli altri due automobilisti, invece, sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate.

Lecce, scontro tra Apecar e due auto sulla statale 275: morto un 74enne, due feriti

Un morto e due feriti. Questo il bilancio dello scontro avvenuto stamane, giovedì 22 dicembre, sulla statale 275 nel tratto compreso tra Scorrano e Nociglia, in provincia di Lecce. La vittima è Oronzo Coppone, pensionato 74enne originario di Botrugno.

L’anziano era al volante di un’Apecar che, per cause ancora da determinare, scrive la redazione di Lecce Prima, avrebbe impattato contro una Lancia. Coinvolta nello scontro anche una terza vettura, una Honda Insight.

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I medici hanno provato a rianimare il pensionato, ma ogni sforzo non è stato utile a salvargli la vita: alla fine è stato constatato il decesso. Le due persone al volante delle altre auto coinvolte, riferisce Lecce Prima, hanno riportato ferite non gravi e sono state trasportate in ospedale.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia che hanno provato a ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente costato la vita al 74enne. Dai primi accertamenti, sembra che lo scontro possa essere avvenuto mentre l’Apecar fosse in fase di svolta, circostanza ancora da confermare.

Per permettere le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata, il tratto interessato è stato chiuso al traffico.